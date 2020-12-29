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29 Ara 2020 14:59

İsrail'le normalleşme kararı mahkemelik oldu

İsrail'le normalleşme kararı mahkemelik oldu

Siyonist İsrail'le normalleşen Fas'a ülke içinde tepkiler giderek büyüyor. Faslı avukatlar normalleşmenin iptali için dava açtı.

Batı Sahra'nın ABD tarafından onaylanması için Filistin davasını hiçe sayan Fas yönetimi, Siyonist İsrail'le tam diplomatik ilişkileri başlatmıştı. Fas'ta Siyonist İsrail'le normalleşmeye karşı olan bir grup avukat, imzalanan normalleşme anlaşmalarının iptali talebiyle dava açtı.

FASLI AVUKATLAR YARGITAY'A BAŞVURDU

Faslı avukatlar, Rabat hükümetinin Siyonist oluşumla politik, diplomatik, ekonomik ve turizmde normalleşme öngören kararların tümümün iptal edilmesi talebiyle Yargıtay'a başvurduklarını açıkladı. Avukatların açıklamasında, normalleşme hedefiyle alınan kararların Fas genel rejimine aykırı olmasının yanı sıra, Anayasaya, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uluslararası meşruiyet ve Viyana sözleşmelerine de aykırı olduğu ifade edildi.

Kaynak: Milli Gazete
 

News Code 1891433

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