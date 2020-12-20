Gaziantep'te çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangın sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hamo Aslan (72) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın yaşamını yitirmesinin ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Bilirkişi heyetinin incelemesi tamamlandı

Öte yandan, yangınla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Başsavcı Vekili koordinesinde iki savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendisi ile iş güvenliği uzmanının da arasında bulunduğu bilirkişi heyeti, olay yerindeki incelemelerini tamamladı.

Soruşturma çerçevesinde hastane çalışanları ile hasta yakınlarının bilgisine başvuruluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen idari soruşturma da devam ediyor.

Hayatını kaybedenlere veda

Yangında hayatını kaybeden 56 yaşındaki Naciye naaşı, Kızkapanlı Mahallesine getirildi.

Yakınlarının dualarla uğurladığı Ulukütük'ün cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazeye aile yakınları katıldı.

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ökkeş Akbulut'un (69) naaşı ise Bahattin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Akbulut'un burada kılınan cenaze namazına yakınları, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı.

Akbulut'un naaşı daha sonra asri mezarlıkta toprağa verildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan 75 yaşındaki Mehmet Reşit Seydanoğlu'nun cenazesi de Siirt'in Tillo ilçesine getirildi.

Ulu Cami'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak cenaze namazı kılınan Seydanoğlu, Tillo Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Seydanoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan katıldı.

AA