İran’ın Bağdat büyükelçisi Seyyid Ammar Hekim ile görüştü

Irak Ulusal Hikmet Akımı Lideri Seyyid Ammar Hekim, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Kazım Al Sadık ile başkent Bağdat’ta bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Irak ile İran halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde İslami, kültürel, ekonomik ve siyasi işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Seyyid Ammar Hekim, görüşmede yaptığı açıklamada, yaklaşan Irak parlamento seçimlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu seçimlerin Irak’ı kırılgan bir istikrar ortamından kalıcı ve sürdürülebilir bir istikrara taşıyabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Hekim ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrarın, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel bir öncelik olduğunu vurguladı.

Filistin meselesine de değinen Hakim, Filistin halkına verilen desteğin artırılması, yerinden edilenlerin korunması ve savaşta yıkıma uğrayan şehirlerin yeniden inşası gerektiğini belirtti. Sorunların çözümünün diyalog ve diplomasi yoluyla aranmasının önemine dikkat çekti.