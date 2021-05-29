Fatma Şahin OECD Şampiyon Başkanlar arasına Türkiye'den katılan ilk belediye başkanı oldu

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın kapsayıcı büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edildi.

Türkiye'den bu koalisyona davet edilen ilk belediye başkanı olan Şahin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreteri Angel Gurria, teşkilatın Türkiye Büyükelçisi Kerem Alkin ve çok sayıda yerel yönetici ve temsilci ile temaslarda bulundu.

Fatma Şahin dahil olmak üzere Şampiyon Belediye Başkanları şehirlerde eşitsizlik ve daha kapsayıcı ekonomik büyüme ile mücadele etmeye kararlı küresel liderlerden oluşan bir koalisyondur.

Üyeliğin davet usulüyle gerçekleştiği girişimin Paris, Los Angeles, Liverpool ve New York'un da aralarında bulunduğu şehirlerin belediye başkanlarından oluşan 60'dan fazla üyesi bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep’te gerek sosyal gerek kültürel alanda yaptığı hizmetler ve kamu hizmetlerindeki tarafsızlığı göz önünde bulundurularak söz konusu koalisyona davet edildi.