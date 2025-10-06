https://tr.mehrnews.com/news/1931046/ 6 Eki 2025 08:15 News ID 1931046 Ekonomi Ekonomi 6 Eki 2025 08:15 İran'da doların bugünkü değeri İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi. Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 113 bin 870 seviyelerinde işlem gördü. Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 115 bin 380 tümen olarak kayıtlara geçmişti. News ID 1931046 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatı ne durumda? İran'da dolar güne nasıl başladı? Trump, 1 dolara resmini bastıracak Ekler dolar dolar fiyatı İran Ekonomi
