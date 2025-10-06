  1. Ekonomi
6 Eki 2025 08:15

İran'da doların bugünkü değeri

İran'da doların bugünkü değeri

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 113 bin 870 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 115 bin 380 tümen olarak kayıtlara geçmişti.

News ID 1931046

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler