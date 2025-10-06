Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan sınavına çıkacak. Son maçında İspanya'ya 6-0 mağlup olan Milliler, Bulgaristan deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor.
11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak olan Bulgaristan - Türkiye karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Dünya Kupası elemelerinde daha önce iki maça çıkan Milli Takım, Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenerken, İspanya'ya 6-0 mağlup olmuştu.
A Milli Takım kadrosu
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)
Kaynak: T24
yorumunuz