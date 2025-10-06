Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası elemelerinde 3. maçlar oynanacak. A Milli Futbol Takımı deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bulgaristan - Türkiye maçına dair detaylar