Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Salihi, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun faaliyetlerini değerlendirdi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran’ın uranyum keşif-arma konusunda kapsamlı faaliyetler yürüttüğünü belirterek, “3-4 yıl öncesine kadar ortalama 4-5 ton sarı kek üretiyorduk; ancak şimdi yaklaşık iki yıldır üretimini 30 tona artırdık. İnşallah bu yıl sarı kek üretimi 35 ile 40 ton arasında olacaktır” dedi.

Bu kurumun faaliyetlerinin günden güne arttığını belirten Salihi, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) teknik çalışmalarının ardından 24 saat içerisinde yüzde 20 uranyum zenginleştirme elde etmeyi başardık” ifadesini kullandı.

Salihi sözlerine, “İnşallah saatte yaklaşık 17-20 gram zenginleştirilmiş uranyum üretebiliriz” ifadesini ekledi.

Salihi, “Şu anda uranyum zenginleştirmede bin adet IR2M santrifüjü kurmaktayız. İki IR2M'li kaskad kuruldu ve çalışmakta. Yasalara uygun olarak ilerliyoruz ve yasal süreçten daha erken bu santrifüjleri kuracağız" şeklinde konuştu.

İran'dan Donald Trump hakkında 'kırmızı bülten' talebi

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, bugün Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kudüs Gücü eski Komutanı General Süleymani'ye suikastla ilgili yürütülen hukuki süreç hakkında açıklamada bulundu.

Irak başta olmak üzere bölgedeki 6 ülke ile suikastın soruşturulmasında iş birliği yaptıklarını belirten İsmaili, "ABD Başkanı baş suçlu olmak üzere Pentagon'daki komutanlar ve yetkililerle bölgedeki Amerikan askerlerinin de aralarında olduğu 48 kişinin suikasttaki rolü tespit edildi." dedi.

İsmaili, söz konusu ABD'li yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunduklarını söyledi.

İran’da COVID-19 kaynaklı vefat sayısı 100′ün altına indi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 113 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 748'e vaka sayısının da 1 milyon 255 bin 620'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 829'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 29 bin 28'e ulaştığı bilgisini verdi.