İranlı futbolcu Hosseini ile sıkı pazarlık

Türkiye'den Erzurumspor, Denizlispor, Kayserispor ile Konyaspor'un talip olduğu ve Avrupa'dan da birçok takımın transfer etmek istediği Majid Hosseini'ye Trabzonspor da takımda kalması için teklif yapmıştı. Oyuncunun ise Asya Şampiyonası öncesi daha fazla süre alma konusunda beklentisinin olduğu ve bunu da teknik heyete ilettiği belirtildi.

ABDULLAH AVCI KALMASINI İSTİYOR

İranlı stoperin bu sebeple Trabzonspor'un yıllık 750 bin Euro'dan 2 senelik sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmediği de ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımda kalmasını istediği oyunculardan olan Hosseini'nin iknası için izin dönüşü yeni bir görüşme daha yapılması bekleniyor.



İZİN BİTTİ, MESAİ BAŞLIYOR

TRABZONSPOR 4 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek idmana, kadro dışı bırakılan oyuncular dışındaki herkesin katılması bekleniyor.



5 BÜYÜK LİGDEN LİSTE HAZIRLANDI

TRABZONSPOR Futbolcu İzleme Komitesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan tüm oyuncularla ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Oyuncu havuzunun genişletilmesi için yapılan bu çalışmalar sonucunda özellikle hücum hattına takviyelerin bu listeden gerçekleşebileceği de öğrenildi.

Kaynak: Sabah