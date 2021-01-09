  1. Spor
9 Oca 2021 10:45

Avcı'dan yönetime rapor: Hosseini kalsın

Avcı'dan yönetime rapor: Hosseini kalsın

Avcı son iki maçta on birde şans verdiği İranlı stoperin takımda tutulmasını istedi.24 yaşındaki Hosseini de kalmaktan yana.

Bordo-mavililerde dış transferde Berat Özdemir hamlesi gelirken iç transferde de gelişmeler var. Trabzonspor’da sözleşmesi biten bir oyuncu konusunda teknik ekipten yönetime rapor gitti. Abdullah Avcı, sezon sonunda mukavelesi biten Majid Hosseini’nin takımda tutulması yönünde bilgi verdi. Aktüel piyasa değeri 1,2 milyon avro olan 24 yaşındaki İranlı stoperin de Karadeniz ekibinde kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Formayı bırakmıyor

Hosseini ile ilgili kararda son maçlardaki performansı etkili. Bir dönem Avrupa’dan da teklif alan defans oyuncusu bu sezon beş maçta süre aldı. İranlı oyuncu son iki maçta ise on birin değişmezi oldu. Genç savunmacı geçen sezon ise ligde 17 maçın 14’üne on bir başlamıştı. Hosseini ile çıktığı son iki maçı da kazanan bordo-mavililerde tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması ve yeni mukavele yapması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi

News Code 1891663

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