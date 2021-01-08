Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Mesut Özil'in kulüpten alacağı maaş belli oldu. Özil senelik 5 milyon Euro’dan 3 yıllık imza atacak. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sözleşmesi yeni sezon önceki başlayacak. Mesut, ligin kalan bölümü için Arsenal’dan kiralanacak. Bunun için Fenerbahçe-Mesut-Arsenal üçgeninde anlaşma sağlanması gerekiyor.

İngiliz ekibi, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar olan haftalık 350 bin Pound’luk maaşının büyük bölümünü karşılamaya hazır. Ancak başka bir ayrıntı daha var. Mesut eğer Arsenal ile olan sözleşmesini tamamlarsa 1 milyon Pound sadakat bonusu da alacak. Yıldız futbolcu bu nedenle mutlaka kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelip, sezon sonunda da bu bonusu kazanmak istiyor. İngiliz ekibi ise bu konuda çekimser. Transferde son yılların en büyük bombasının patlaması için artık Arsenal’ın vereceği karar bekleniyor.

“Bu şehrin bana verdiği her şeye minnettarım”

Mesut’un dün gece Londra’daki çocuklar için düzenlediği yemek projesiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımın son cümlesi dikkat çekti. “Bu şehrin bana verdiği her şeye minnettarım” ifadeleri veda cümlesi olarak yorumlandı.

Kaynak: T24