Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'da ağır su üretimi çalışmaları sürüyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında, ülkenin nükleer faaliyetleri hakkında, “Şimdiye kadar ağır su üretimini durdurmadık, aksine bu alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Şu anda ülkede gerekli miktarda ağır su üretilmekte ve hatta en az 8 ülkeye ihraç edilmektedir” dedi.

İran’ın nükleer endüstrisinin gelişiminin durdurulamaz olduğunu belirten Kemalvendi, “Şu ana kadar nükleer endüstrinin korunması için yapılan müzakerelerde birçok karar aldık ve ülkenin nükleer endüstrisinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Tahran, Azerbaycan ile ilgili önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak

"Report.az"da yer alan bilgiye göre, İran Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (İşveren) Organizasyonları Başkanı Mammad Musayev ile gerçekleştirdiği görüşmede Tahran'ın 18-19 Ocak'ta İran-Azerbaycan ortak hükümetler arası komisyonu toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Musevi, bu toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

İran'da 1 milyon 88 bin 456 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 408 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 360'a vaka sayısının da 1 milyon 299 bin 22'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 507'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 88 bin 456'ya ulaştığı bilgisini verdi.