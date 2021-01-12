İran'da ağır su üretimi çalışmaları sürüyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında, ülkenin nükleer faaliyetleri hakkında, “Şimdiye kadar ağır su üretimini durdurmadık, aksine bu alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Şu anda ülkede gerekli miktarda ağır su üretilmekte ve hatta en az 8 ülkeye ihraç edilmektedir” dedi.

İran’ın nükleer endüstrisinin gelişiminin durdurulamaz olduğunu belirten Kemalvendi, “Şu ana kadar nükleer endüstrinin korunması için yapılan müzakerelerde birçok karar aldık ve ülkenin nükleer endüstrisinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Kemalvendi, “Nükleer endüstrinde santrallerin ihtiyaç duyduğu yakıtı sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle 2 yıl boyunca bize yakıt vermezlerse en azından kendi ayağımız üzerinde durabiliriz.” şeklinde konuştu.