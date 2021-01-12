  1. Siyaset
12 Oca 2021 16:40

Tahran, Azerbaycan ile ilgili önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak

Tahran, Azerbaycan ile ilgili önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Tahran'ın önümüzdeki hafta 18-19 Ocak'ta İran-Azerbaycan ortak hükümetlerarası komisyonu toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

"Report.az"da yer alan bilgiye göre, İran Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (İşveren) Organizasyonları Başkanı Mammad Musayev ile gerçekleştirdiği görüşmede Tahran'ın 18-19 Ocak'ta İran-Azerbaycan ortak hükümetler arası komisyonu toplantısına  ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Musevi, bu toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

İran'ın Bakü Büyükelçisi, son günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Azeri yetkililer ile Karabağ'ın yeniden inşasını görüştüklerini bildirmişti.

News Code 1891754

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