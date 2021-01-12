Tahran, Azerbaycan ile ilgili önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak

"Report.az"da yer alan bilgiye göre, İran Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (İşveren) Organizasyonları Başkanı Mammad Musayev ile gerçekleştirdiği görüşmede Tahran'ın 18-19 Ocak'ta İran-Azerbaycan ortak hükümetler arası komisyonu toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Musevi, bu toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
İran'ın Bakü Büyükelçisi, son günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Azeri yetkililer ile Karabağ'ın yeniden inşasını görüştüklerini bildirmişti.
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