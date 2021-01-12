  1. Toplum
12 Oca 2021 14:41

İran'da 1 milyon 88 bin 456 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 1 milyon 88 bin 456 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 408 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 360'a vaka sayısının da 1 milyon 299 bin 22'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 507'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 88 bin 456'ya ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891756

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