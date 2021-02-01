Zarif'ten ABD'nin nükleer anlaşma şartına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump hükümetinin çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşan Biden yönetimine tepki gösterdi.

Jamaran News'a konuşan Zarif, "Amerikalıların nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşması hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.

Zarif, "Bu konuda şart koşacak taraf biziz, çünkü onlar anlaşmadan geri çekildi ve şartları yerine getirmek zorundalar. Onlar herhangi bir bedel ödemeden ve önceki ABD hükümetinin bize verdiği zararları telafi etmeden süreci atlatmak istiyor. Kendileri de bunun mümkün olmayacağını iyi biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin eski Başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise son günlerde düzenlediği basın toplantısında İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirene kadar Washington'un bu konuda adım atmayacağını ileri sürmüştü.