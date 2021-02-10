Zarif'ten ABD'ye: Açılan pencere kapanmak üzere

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İslam Devrimi'nin 42. zafer yıldönümü dolayısıyla İran’ın yurt dışında görev yapan büyükelçileri ile video konferans görüşmesi yaptı.

Burada konuşma yapan Zarif, gündemdeki konuları değerlendirdi. Zarif, önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasını eleştireerek, “Washington'da yeni hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte (İran'la ilgili) yeni bir politikayı deneme fırsatı yakalamış oldu, ancak ona açılan pencere hızla kapanmak üzere. Yakında Tahran hükümeti ABD ile Avrupa tarafının nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediği için yeni telafi edici önlemler almak zorunda kalacaktır." dedi.

Zarif, "İran'ın yeni adımı sadece ABD'nin Trump'ın azami yenilgisinden ders çıkardığı zaman önelenebilir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'nın başkenti Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran Meclisi'nin yasasına göre, ABD’nin 21 Şubat tarihine kadar İran’a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran yönetimi NPT kapsamında 2016’dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol’den ayrılacak." demişti.

Meclisin aldığı karar 21 ila 23 Şubat tarihine kadar uygulanmaya başlanacak.