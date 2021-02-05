ABD’nin katılımıyla nükleer anlaşma konulu toplantı yapılacak

Reuters'a konuşan ve ismini açıklamayan bir kaynak, yakın gekecekte ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının katılımıyla İran nükleer anlaşması ile ilgili video konferans toplantısı yapılacağını bildirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington, anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.