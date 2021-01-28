Yeni ABD Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşı ile İran'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Blinken, Avrupalı mevkidaşları ile görüşmelerinde NATO ittifakının önemini ve ABD ile bu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin önemini bir kez daha dile getirdi.

Telefon görüşmelerinde İran nükleer anlaşması konusu da ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken, salı günü Senatoda onay alarak görevine başlamıştı.

