Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten ABD'nin nükleer anlaşma şartına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump hükümetinin çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşan Biden yönetimine tepki gösterdi.

Jamaran News'a konuşan Zarif, "Amerikalıların nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşması hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.

Zarif, "Bu konuda şart koşacak taraf biziz, çünkü onlar anlaşmadan geri çekildi ve şartları yerine getirmek zorundalar. Onlar herhangi bir bedel ödemeden ve önceki ABD hükümetinin bize verdiği zararları telafi etmeden süreci atlatmak istiyor. Kendileri de bunun mümkün olmayacağını iyi biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif'in Güney Kafkasya ziyareti çok başarılı geçti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif'in son günlerde gerçekleştirdiği bölge ziyaretine ilişkin, Zarif'in Türkiye, Rusya ve Güney Kafkasya ziyaretinin çok başarılı geçtiğini dile getirerek, "Bu gezi, Sayın Zarif’in Dışişleri Bakanlığı’nda görev yaptığı dönemdeki en önemli ve başarılı bölgesel ziyaretlerden biriydi. Dışişleri Bakanı Zarif’in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölgesel işbirliği, kalıcı istikrar, ekonomik konular, 3+3 iş birliği formatının hayata geçirilmesi konusu ve diğer meseleler ele alındı." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye ziyareti ile ilgili Hatipzade, "Tahran-Ankara ilişkileri gayet iyi ve Dışişleri Bakanı'nın ziyareti de çok verimliydi. Türkiye’de yapılan görüşmelerde Kafkasya ile ilgili konular masaya yatırıldı." açıklamasını yaptı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 597 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 38'e, vaka sayısının da 1 milyon 424 bin 596'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 896'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 216 bin 305'e ulaştığı bilgisini verdi.