İran'dan ABD yönetimine tepki: Trump'ın yenilgisini unutmayın

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in nükleer anlaşma iddiasına yanıt verdi.

Zarif, Blinken'e seslenerek, "Gerçek şu ki, (ilk önce) ABD tarafı nükleer anlaşmayı çiğneyerek İranlılara gıda ile tıbbi ilaç erişimini engellemiş, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına uyanları da cezalandırmıştır.

Ancak İran bu çirkin skandala rağmen nükleer anlaşmaya uydu ve anlaşmada öngörülen telafi edici önlemlere başvurdu.

Şimdi ilk adımı kim atmalı? Trump yönetiminin maksimum hezimetini asla unutmayın." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin, "İran yeniden anlaşmaya uymayı kabul ederse biz de anlaşmaya döneceğiz" iddiasında bulunmuştu.