İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyed Ali Hamanei, Hz. Fatımatüz Zehra’nın (sa) kutlu doğum günü nedeniyle Ehli Beyt (as) mersiyehanları ve şairleri ile görüştü. Bu program koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

İran halkına hitaben konuşma yapan Devrim Lideri, Hz. Fatımatüz Zehra’nın (sa) kutlu veladet yıldönümü ile "Kadın ve Anneler Günü"nü tebrik ederek, "Hz.Zehra (sa) ve Hz. Ali (as) ile sevgili evlatları İslam ailesi için mükemmel bir örnektir. O büyük insanların ihlas, samimiyet, yardımlaşma ve fedakarlık yönündeki öğretilerine uymak İslam toplumunu yükseltebilir." dedi.

'Batı'nın kadına yönelik bakış açısına karşıyız'

Batı dünyası ile İslam’ın kadına bakış açısı ile ilgili olarak Devrim Lideri, "İslam dini ve İslam Cumhuriyeti'nin kadına bakış açısı saygıya dayanıyor. Fakat Batı zihniyeti kadınların araç olarak kullanılmasından yana. Biz İslam'ın bakışı ile onur duyarken Batı'nın kadına bakışına karşıyız." değerlendirmesinde buludu.

Ayetullah Hamanei, Batı medyasının İslam ve hicabın kadınların gelişmesini engellediği yönündeki karalama kampanyalarını eleştirerek, şunları konuştu:

"Bu büyük bir yalandır ve gerçeği yansıtmadığının bariz örneği ise İran İslam Cumhuriyeti'ndeki kadınların durumudur. İslam Cumhuriyeti sayesinde sosyal, kültürel ve sanatsal, bilimsel, politik ve ekonomik alanlarda eğitimli ve çalışan kadınların sayısı artarak İran tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı."

'Düşmanlar hiçbir halt yapamaz'

İran düşmanlarına seslenen Ayetullah Hamanei, "Düşmanlar İran karşısında bir şey yapamaz ve hiçbir halt edemez. İslam ve İslam Cumhuriyeti güç ve güç kazanıyor." diye konuştu.