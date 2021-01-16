Şehit General Süleymani'yi anlatan kitap raflarda

Kudüs Gücü'nün eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani’nin hayatını anlatan "Hiçbir Şeyden Korkmuyordum” isimli kitap raflarda yerini aldı.

Bu eser "Hac Kasım Mektebi Yayınları" tarafından Farsça olarak basılan ilk kitaptır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, biyografi türünde yazılmış bu kitap hakkında, "Aziz şehidimizin anısını yansıtan her şey gönüllere hitap ediyor.” demişti.

General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.