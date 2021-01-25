İslam Devrimi Lideri, Şehit Fahrizade'nin ailesiyle görüştü

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Şehit Mohsen Fahrizade'nin ailesiyle görüştü.

İranlı nükleer bilimci Mohsen Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikasttan Siyonist Rejim'i sorumlu tutmuştu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fahrizade'ye yönelik suikastı "devlet terörü" olarak tanımlamıştı.