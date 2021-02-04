ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesi bölgeye istikrar getirecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Tahran’da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Galibaf görüşmede, İran ve Irak’ın dini, tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çekerek, bu konunun iki ülkenin ikili ilişkilerde ve bölgesel işbirliğinde etkili rol oynadığını söyledi.

Muhammed Bakır Galibaf, “Irak’ın siyasi sürecini ve toprak bütünlüğününün yanı sıra bölgesel etkileşimlerdeki varlığını destekliyoruz ve bu ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerde etkin rolü olduğuna inanıyoruz. Hiç kuşkusuz İran ve Irak iki etkili ülkedir ve iki ülke arasındaki işbirliği sonucunda bölgede pek çok gelişme yaşanabiliyor” dedi.

ABD’nin bölgedeki ve dünyadaki siyasetlerini eleştiren Galibaf, “Mevcut sorunların ana nedeni, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve müdahalesidir” ifadesini kullandı.

ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesini Irak'ta ve bölgede siyasi ve güvenlik istikrarının sağlanmasında önemli bir 'faktör' olarak nitelendiren Galibaf, "Şüphesiz ABD birliklerinin bölgedeki varlığı Irak'ta ve bölgede istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına yardım etmeyecek" ifadelerinde bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de görüşmede İran ve Irak'ın çeşitli alanlardaki işbirliğinin iki ülkenin çıkarlarının güvence altına alınmasında önemli rol oynadığını söyledi.