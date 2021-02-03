Amerikan güçleri Irak'tan çıkarılmalı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bugün sabah Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Şemhani iki ülkenin farklı alanlardaki ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu belirterek ortak anlaşmaların tam olarak uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Irak ve İran'da güvenlik, istikrar ve huzurun iç içe geçmesine atıfta bulunan Şemhani, “Irak hükümetinin kanun ve düzeni kurmada egemenliğini artırmak ve pekiştirmek, bu ülkedeki siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarının aşılması için gereklidir” dedi.

Başta ABD olmak üzere yabancı birliklerin varlığını bölgedeki istikrarsızlığın ana nedeni olarak nitelendiren Şemhani, “Irak parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören kararını uygulamak, bu birliklerin tüm bölgeden çıkarılması için iyi bir başlangıçtır” dedi.

Şemhani, Donald Trump ve Mike Pompeo hakkında yakalama karar çıkardığı için Irak yagısını takdir ederek, “Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in kanının yerde kalmasına izin vermemeliyiz. Bu cinayetin failleri ağır şekilde cezalandırılmalıdır” şeklinde konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de görüşmede, İran’ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki rolüne değinerek, "İran ile her alanda işbirliğini genişletmek özellikle de ortak ekonomik projelerin uygulanmasını hızlandırmak Irak'ın dış politikasının temel önceliklerinden biridir” dedi.