Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tehran'daki Saadabad Serayı'nda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü.

Irak'ın bölgede önemli bir ülke olduğunu belirten Ruhani, "Irak’ın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve bölge ile etkileşim içinde olmasını destekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tahran, yabancı güçlerin özellikle ABD'nin Irak'ın içişlerine herhangi bir müdahalesine karşıdır ve bunun Irak halkının ve tüm bölgenin zararına olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Irak'a dış müdahaleler azalmalı." ifadelerinde bulundu.

Ruhani, "ABD'nin General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühandes'e karşı düzenlediği terör eylemi Irak'a yapılan dış müdahalenin en korkunç örneğidir." diye konuştu.

ABD'nin bölgesel politikasına dair Ruhani, "Umarım yeni ABD yönetimi, bölgedeki varlığının güvenlik açısından zararlı olduğu sonucuna vararak bölge politikalarını yeniden gözden geçirir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki önemli konuları değerlendirildi.

Bugün sabah Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile de görüşmüştü.

Tahran'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Şehit General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e suikast olayı da masaya yatırıldı.

Irak Dışişleri Bakanı geçtiğimiz Eylül ayında da Tahran'a resmi bir zitarette bulunmuştu.