Irak Dışişleri Bakanı Tahran'da

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer üzst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in bugün Tahran’a geleceğini duyurmuştu.

Fuad Hüseyin’in bir gün sürecek Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle Tahran-Bağdat ilişkilerinin yanısıra bölgesel gelişmeleri ele alacağı bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin 3 Şubat tarihinde de Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirerek İranlı yetkilerle bir araya gelmişti.