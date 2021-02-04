ABD ve İsrail nüfuzlarını artırmak için terörizmi kullanıyorlar

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Hindistan'ın Bangalore kentinde düzenlenen Hint Okyanusuna kıyısı olan ülkelerin Savunma Bakanları toplantısına katıldı.

Tuğgeneral Emir Hatemi bu toplantıda yaptığı konuşmada, “Son birkaç yıldaki güvenlik gelişmeleri dünyanın mvcut kutuplaşmadan kurtularak yeni bir düzene ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Son yıllardaki trajik olaylar, egemen güçlerin sunduğu modellerin şiddet, aşırılık, terörizm, sınır anlaşmazlıkları, savaş, güvensizlik ve yıkımdan başka bir sonucu olmadığını bize kanıtlamıştır” dedi.

Tuğgeneral Hatemi, son yıllarda beceriksiz, isyankâr ve nefret yayan yöneticilerin özellikle büyük ve etkili ülkelerde işbaşına gelmesiyle dünyanın nasıl tehlikeli ve güvensiz hale geldiğinin herkes tarafından görüldüğünü ifade etti.

İran'ın Hint Okyanusu'nu denizden dünyaya açılan irtibat kapısı olarak gördüğünü belirten Tuğgeneral Hatemi, kıyı ülkelerinin okyanusun nimetlerinden adil bir şekilde yararlanması gerektiğini söyledi.

İran’ın Hint Okyanusu, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazındaki eşsiz stratejik konumuna değinen Tuğgenral Hatemi, İran’ın bu bölgeyi kendi ve bölgenin ilerlemesi ve güvenliği yönünde kullanmak istediğini belirtti.

Şehit Süleymani ve Şehit Fahrizade’ye yapılan suikasta dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, “Devlet terörizmini oluşturanlar sadece güvenilmez olduklarını değil, aynı zamanda terörizmle mücadele gibi insani ilkelere de ihanet ettiklerini göterdiler” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi sözlerinin devamında, “İran’ın yıllarca terörizmle mücadeledeki deneyimleri, terörizmin bulaşıcı bir hastalık gibi uygun gördüğü yerde büyüdğünü gösteriyor. Özellikle ABD ve Siyonist Rejim fırsat bulduklarında terörizmi nüfuzlarını arttırmak için bir araç olarak kullanıyor" ifadelerinde bulundu.