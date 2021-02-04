İran Savunma Bakanı Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Hindistan’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Hindistanlı mevkidaşı Rajnath Singh ile bir araya geldi.

Tuğgeneral Hatemi, ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin ele alındığı görüşmede, sömürge ve zulüm karşıtı mücadeleyi iki ülkenin tarihi ve kültürel ortaklıkları olarak nitelendirerek, ikili bölgesel ve uluslararası savunma ve güvenlik dahil olmak üzere iki ülkenin farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh da görüşmede İran- Hindistan tarihi ilişkilerine değinerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.