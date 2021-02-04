  1. Siyaset
4 Şub 2021 19:07

İstikbar güçlerinin müdahalesi Batı Asya'daki güvensizliğin nedenidir

İstikbar güçlerinin müdahalesi Batı Asya'daki güvensizliğin nedenidir

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Batı Asya bölgesi, terörizm ve güvensizlikle karşı karşıyadır ve emperyalist güçlerinin müdahalesi bunun ana nedenini oluşturmakta" dedi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Hindistan'ın Bangalore kentinde düzenlenen Hint Okyanusuna kıyısı olan ülkelerin Savunma Bakanları toplantısı sırasında Madagaskarlı mevkidaşı ile görüştü.

Tuğgeneral Hatemi görüşmede İran-Madagaskar ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu ifade etti.

İran ve Madagaskar’ın Hint Okyanusu ile Asya ve Afrika kıtasındaki konumunun önemli olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, “Başta askeri ilişkiler olmak üzere iki ülkenin tüm alanlardaki ilişkilerinin güçlendirilmesini temenni ediyoruz” dedi.

Tuğgeneral Hatemi sözlerinin devamında “Maalesef Batı Asya bölgesi terörizm ve güvensizlikle karşı karşıyadır ve emperyalist güçlerin müdahalesi bunun ana nedenini oluşturmakta” ifadesini kullandı.

News Code 1892309

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