Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, "Azpolitika.info"ya verdiği özel demeçte Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Güney Kafkasya ziyaretini değerlendirdi.

Zarif'in Erivan'daki Ermenistan ile ilgili açıklamasına dair Musevi, "İran 15 ülke ile komşudur. Ermenistan da bunlardan biri. Bölgemizin gerilimlerden uzak olması veya en azından buradaki gerginliğin minimumda tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Zarif'in Ermenistan hakkındaki görüşleri de bu yönde. Prensip olarak, tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğü İran İslam Cumhuriyeti için bir ‘kırmızı çizgi’ dir. Son Karabağ savaşında belirtildiği edildiği gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanması İran İslam Cumhuriyeti için bir ‘kırmızı çizgi’dir. Bunun için İran olarak dost, kardeş ve komşu ülke olan Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerinde bulundu.

Zarif bölgesel temasları kapsamında Azerbaycan ve Rusya'nın ardından Ermenistan'da mevkidaşı Ara Ayvazyan'la bir araya gelmişti.

İki ülke ilişkileri ve bölge konularının ele alındığı görüşmede Zarif, "Ermenistan Cumhuriyeti dahil bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve ulusal egemenliği önemlidir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir." demişti.