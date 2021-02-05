İran nükleer anlaşmasıyla ilgili çalışmaları sürdüreceğiz

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, İran nükleer anlaşması meselesine ilişkin, anlaşmanın ABD'nin eylemleri sonucu "kritik" duruma gelindiğini vurgulayarak, "Nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için Avrupa Birliği ile çalışmaya hazırız." dedi.

Anlaşma konusunda her şeyin Washington'un alacağı karara bağlı olduğunu kaydeden Lavrov, "Amerikan yönetiminin, uluslararası alanda büyük öneme sahip İran nükleer anlaşmasına geri dönüş yapılması konusunda karar alacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Lavrov, bu anlaşmasıyla ilgili sorunun çözümü konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington, anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.