  1. İran
25 Oca 2022 18:06

İslam Devrimi zaferi yürüyüşleri büyük bir coşkuyla gerçekleşecek

İslam Devrimi zaferi yürüyüşleri büyük bir coşkuyla gerçekleşecek

İran İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüccetülislam Seyyid Muhsin Mahmudi, İslam Devrimi'nin Zafer yıldönümü (Fecr Günleri) kutlamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İran İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüccetülislam Seyyid Muhsin Mahmudi, İslam Devrimi'nin Zafer yıldönümü (Fecr Günleri) kutlamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hüccetülislam Mahmudi, İslam Devrimi’nin 43. zafer yıldönümü yürüyüşlerinin vatandaşların katılımıyla yapılacağını duyurdu.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

İslam Devrimi’nin 42. zafer yıldönümü koronavirüs nedeniyle internet üzerinden veya araç konvoyuyla kutlanmıştı.

News Code 1900062
https://tr.mehrnews.com/news/1900062/

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