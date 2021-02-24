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24 Şub 2021 16:45

İran yapımı "Kaman-22" adlı İHA tanıtıldı

İran yapımı "Kaman-22" adlı İHA tanıtıldı

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade bugün, Ordu Hava Kuvvetleri’nin milli imkanlarla ürettiği “Kaman-22” adlı İHA projesinin son aşamalarını yakından ziyaret etti.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade bugün, Ordu Hava Kuvvetleri’nin milli imkanlarla ürettiği “Kaman-22” adlı İHA projesinin son aşamalarını yakından ziyaret etti.

Yeni İHA'nın özellikleri hakkında açıklamada bulunan Tuğgeneral Nesirzade, elektro-optik sistemi ile donatılmış Kaman-22 İHA’sının 3 bin km menzile ve uzaktaki hedefleri tespit etme ve izleme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Söz konusu İHA'nın havada kalış süresinin 24 saatten fazla olduğunu kaydeden Tuğgeneral Nesirzade, yerli yapım İHA'nın daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

News Code 1892757

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