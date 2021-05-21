İran yerli yapım yeni İHA'sına "Gazze" adını verdi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade'nin katılımıyla düzenlenen bir törende bugün İran Devrim Muhafızları'nın İHA ve Savunma alanında üç önemli ve stratejik savunma ve askeri kazanımı tanıtıldı.

"Gazze" insansız hava aracı (İHA), "9 Dey" karadan havaya füze sitemi ve "Kudüs" radar sistemi İran Devrim Muhafızlarının yerli imkanlarla üretilerek bu merasimde tanıtılan kazanımlardı.

"Gazze" İHA'sı askeri ve savunmanın yanı sıra, sel ve deprem gibi doğal afetler sırasında izleme ve kurtarma operasyonları yapma kabiliyetine sahiptir.

"9 Dey" füze sistemi, yakın mesafeden Crouse, uçak bombaları ve diğer İHA'lar gibi çeşitli tehditlerle başa çıkma kabiliyetine sahiptir.

"Kudüs" radar sistemi hızlı bir şekilde konuşlanma ve hareket etme yeteneğine sahiptir.