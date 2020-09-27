İran Ordusu yeni yerli ürünlerini tanıttı

İran Ordusu'nun yerli imkanlarla ürettiği yedi yeni kazanımı Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, İran Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Dadres ve Uzay ve Havacılık Öz Yeterlilik Cihad Kurumu Komutanı Yusef Kurbani'nin katıldığı bir törende tanıtıldı.

İran Ordusu'nun yeni yerli ürünleri şöyle;

Caracal akıllı robot

Kara muharebesi için tasarlanan robot ağımsız süspansiyon sistemine sahiptir. Maksimum 30 km / s hıza ve 500 metreden fazla çalışma menziline sahip olan robot hafif ve yarı ağır silahlar taşıyabilir.

4x4 taktik tekerlekli Goher aracı

Off-road modunda 500 kg taşıma kabiliyetine sahip olan bu araç ayrıca saatte maksimum 120 km hızla 700 km yol alabilme özelliğini taşıyor ve 80 cm derinlikte sudan geçebilir.

Çabok Hızlı frekans atlama özelliklerine sahip iletişim sistemi

Çok hızlı frekansta atlama kabiliyetine sahip olan sistem uygun bant genişliği ile yer tabanlı sistemlerle iletişim kurma yeteniğine sahiptir.

İHA pistonlu motorlar

12.000 fit yükseklikte 30 kilogramlık bir droneyi uçurabilme kabiliyetidedir.

Mesih kurtarıcı robotu

Hemşire kontrol istasyonu ile donatılmıştır ve hastanın vücudundaki yaşamsal belirtilerini alma ve kontrol etme yeteneğinin yanı sıra hasta ve sağlık personeli arasında sesli ve görüntülü görüşme yapabilme özelliğine sahiptir.

26x40 geliştirilmiş araç

400 beygir gücünde morora sahip olan taktik bir araçtır.

'Hedef 2' fırlatıcı

Bu sistem, iki Labik 1 füzesi için bir fırlatma rampasıdır ve aynı anda iki füze atma özelliğine sahiptir.