İran Ordusu'nun yerli yapım savunma ürünleri tanıtıldı

İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı bir törende ordunun yerli imkanlarla ürettiği ‘Alburz’ ve ‘Burhan’ adlı iki savunma ürünü tanıtıldı.

Tuğgeneral Sabahiferd törende yaptığı konuşmada, “Her geçen gün daha fazla gelişmekte ve ilerlemekteyiz. Tüm ekipmanlarımızın yüzde yüzü yerli imkanlarla üretilmiştir. Her türlü İHA’yı tespit ederek imha edebiliriz. 200 km uzaktaki hedefleri vurabilen sistemlere sahibiz. Düşman, kırmızı çizgimize yaklaşırsa utanç verici bir yenilgiyle karşılaşacağını biliyor” dedi.

‘Alburz’

Üç bıyutlu ‘Alburz’ radarının maksimum menzili 450 km olup alçak irtifadaki hedefleri tespit edebilme kabiliyetine sahiptir.

Bu savunma sistemi ayrıca aynı anda 300 hedefi takip edebilir.

‘Burhan’

Etkin tespit ve işleme kabiliyeti ile hava hedeflerinin imha edilmesini ve aldatılmasını sağlar. Ayrıca elektro-optik sistemlerden alınan veriler ile radar sistemlerinden alınan verileri birleştirerek bu bilgileri füze sistemlerine gönderir

Bu sistem ayrıca pasif modda hedefi tespit etme yeteneğinin yanı sıra elektronik bozulma ile başa çıkmak için komutlar verme yeteneğine de sahiptir.