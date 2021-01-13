İran'ın "Makran" adlı helikopter gemisi bugün donanmaya eklendi

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi’nin huzurunda yerli uzmanlar tarafından üretilmiş olan "Makran" adlı helikopter gemisi dahil iki savaş gemisi tanıtıldı.

"Makran" adlı helikopter gemisi, Raʾs al-Ḥadd bölgesi, Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliğine destek sağlamak amacıyla bu bölgelere gönderilecek.

Gemi, 6 helikopter, hızlı botlar ve deniz özel kuvvet birliklerini taşıma kapasitesine sahiptir.

"Makran" helikopter gemisi, donanmanın uzak deniz bölgesinde, özellikle Hint Okyanusu'nun kuzeyi, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'deki operasyonlarına destek sağlama amacıyla tasarlanan gelişmiş bir yüzer üstür.

Yerli uzmanları tarafından üretilmiş olan "Makran" helikopter gemisi bugün Donanması'nın Umman Körfezi'ndeki iki günlük ‘İktidar' füze tatbikatıyla eş zamanlı olarak İran Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine eklendi.

İran Deniz Kuvvetleri'nin tanıttığı ikinci gemi, ‘Zırh' adı verilen füze korveti oldu.