İran'da yeni banknotlar tanıtıldı

İran Merkez Bankası, yeni 10.000, 20.000 ve 50.000 riyallık banknotu tanıttı. Tanıtımı Merkez Bankası yetkilisi Emir Şokri yaptı.

Merkez Bankası yetkilisi, yeni banknotların yakın gelecekte piyasaya sürüleceğini açıkladı.

İslami Şura Meclisi 4 Mayıs’ta gerçekleşen açık oturumda, ulusal para birimi riyalden dört sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi tasarısını onaylamıştı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, sürece bağlı olarak 2 ila 5 yıl içinde para biriminin tamamen tümene geçeceğini belirtmişti.