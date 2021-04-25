İran'da yeni savunma sanayi ürünleri tanıtıldı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri'nin yerli imkanlarla ürettiği savunma sanayiindeki yeni kazanımları bugün sabah saatlerinde İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari ve Ordu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari'nin katıldığı bir törende tanıtıldı:

1. İHA'ya yüklenebilir radar dalga uyarıcısı: Çeşitli insansız hava araçlarına, helikopterlere monte edilmiş hava gözetleme radarlarını tespit etme ve bozma yeteneğine sahiptir. Bu siystem tamamen yerli imkanlarla üretilmiştir.

2. İHA'ya yüklenebilir lazer uyarıcısı: Lazer güdümlü silahları ve havadan gelen tehditleri tespit etme ve düşmanın kısa menzilli hava savunma sistemleri karşısında uyarı yapma yeteniğine sahiptir.

3. Raneş-1 (Mikro turbojet motor yapımı): Bu sistem, İHA sistemlerinde, tek koltuklu hafif uçaklarda, çeşitli füze sistemlerinde itici motor olarak ve uçakların ana motorlarının fırlatılmasında kullanılabilir.

4. Tiyam-1400: Bu sistem, çeşitli hava gözetleme radar sinyallerini algılayabilir ve alınan sinyali karşı koymak ve bozmak için akıllı bozucuya iletir.

5. Yapay zekaya dayalı ağ tabanlı bir uçuş sistemi: Bu sistem önde gelen ve takip İHA'ları ile yer istasyonundan oluşuyor ve takip İHA'larında çevrimiçi operasyonlar yapabilme kabiliyetine sahiptir.

6. Taha-1400: Uygun güce sahip ve yönlendirmeli antenler kullanan bu sistem, geniş bir operasyon alanını akıllıca kaplar ve çeşitli İHA'ların düşman bölgesinde uçuş güvenliğini sağlar.

7. Yükseltilmiş kara tabanlı ihlal edici sistemler: İHA'lı tehditlere ve uzaktan kontrol edilen sistemlere karşı koyma , çoğu frekans bandını bozma, tüm operasyon ve savaş alanında kullanabilirlik yeteneğine sahiptir.