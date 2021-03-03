  1. Siyaset
3 Mar 2021 09:47

Zarif BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

Zarif BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Yemen savaşının bitmesi, kuşatmanın kaldırılması ve bu ülkenin halkına insani yardım sağlanması gereğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. 

Zarif bu görüşmede, İran'ın BM'nin Yemen'de adil bir barış sağlama yönündeki çabalarını desteklediğini belirterek, Yemen kuşatmasının kaldırılması ve bu ülkenin halkına insani yardım sağlanması gerektiğini vurguladı.

Zarif ayrıca, Yemenli gruplar arasında diyalog yapılması ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla bu ülkede barış ve istikrarın sağlanmasını temenni etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Yemen'deki savaşı sona erdirmek ve adil bir barış sağlamanın yanı sıra bu ülkede siyasi görüşmelerin başlaması için BM'nin yaptığı eylemleri açıklarken İran'ın bu konuda yardımcı olması isteğinde bulundu.

News Code 1892872

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler