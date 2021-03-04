İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı pozisyonu için aday olan Wendy Sherman'ın nükleer anlaşmanın kaderiyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Zarif, "Nükleer anlaşma yeniden müzakere edilemez, tamam. 2021, 2015 yılı değilse, 1945 yılı da değildir. Öyleyse, Birleşmiş Milletler Şartını değiştirelim ve sürekli ABD tarafından kötüye kullanılan vetoyu da kaldıralım. İkimiz 2003'den 2012'ye kadar yaptığımız jesti bırakalım ve imzaladığımız anlaşmanın uygulamasına geçelim."

Sherman nükleer anlaşma hakkında, "2021 yılı İran ile bir anlaşmaya varılan 2015 yılından farklı. Sahadaki gerçekler ve bölgedeki jeopolitik kilometre taşları değişti. Bu, geçmişteki yöntem de değişti demektir.” demişti.