  1. Siyaset
2 Mar 2021 11:21

Batı ülkeleri uyuşturucuyla mücadelede paylarını ödemedi

Batı ülkeleri uyuşturucuyla mücadelede paylarını ödemedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batı ülkelerinin uyuşturucu ile mücadele alanında paylarını henüz ödemediğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demeçte, Batı ülkelerinin uyuşturucu ile mücadele alanındaki taahhütlerini yerine getirip getirmediği ve İran’ın bu konudaki yaklaşımını değiştirmeye karar verip vermediği hakkında, “Biz uluslararası hukuka bağlı olduğumuz ve halkımız için uyuşturucu ile mücadele alanında fedakarlık yapmaktayız” dedi.

Cevad Zarif, “İran halkının bu mücadeleden yararlanması doğrudur ancak diğer ülkelerin halkı da bundan fayda görecek” ifadesini kullandı.

Batı ülkelerinin uyuşturucu ile mücadele alanında paylarını ödeyip ödemediği sorusuna Zarif, “Hayır; Bu ülkeler henüz paylarını ödemediler” yanıtını verdi.

News Code 1892858

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