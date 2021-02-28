Zarif, Iraklı mevkidaşıyla görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşmesini değerlendirdi.

Zarif yaptığı paylaşımda, Irak Dışişleri Bakanı ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını ve görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını belirtti.

Zarif, “Görüşmede Irak'ın bölgesel güvenlik için yapıcı çabalarını memnuniyetle karşıladım. İran'ın da Irak'ın istikrarına olan bağlılığını vurguladım ve ABD'nin Irak güçlerine yönelik istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı olduğumu ifade ettim." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün Tahran'a sürpriz bir ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmişti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin bu ayın ilk haftasında Tahran'a resmi bir zitarette bulunmuştu. Tahran'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.