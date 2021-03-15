Zarif Tahran'da Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün üst düzey siyasi ve güvenlik bir heyetin eşliğinde Afganistan’daki gelişmeleri görüşmek üzere Tahran’a gelen Pakistan Başbakanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif bu görüşmede Afganistan’da barışın sağlanmasının önemine değinerek, bölge ülkelerinin bu konuda işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Görüşmede Afganistan konusunda yapılan istişarerden memnuniyet duyan Pakistanlı yetkili, ülkesinin Afganistan’daki gelişmelerle ilgili görüşlerini açıkladı.

Muhammed Sadık, İran yetkilileriyle görüşmek üzere Cumartesi gecesi Tahran'a gelmişti.