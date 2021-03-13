Zarif'ten AB yetkilisi Josep Borrell'e eleştiri mektubu

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e eleştiri mektubu yazdı.

İran nükleer anlaşması konusunda Avrupa Birliği ve ABD'nin tutumunu eleştiren Zarif'in kaleme aldığı mektupta, diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getireceği vurgulandı.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.