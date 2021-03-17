Zarif: İngiltere'nin aksine nükleer silahın barbarca olduğuna inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden İran'ın barışçıl nükleer programından endişe duyduklarını dile getiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un iddialarına yanıt verdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tam bir ikiyüzlülükle İran'ın nükleer silah üretmesinden endişe duyduğunu dile getiriyor. Aynı günde ülkesi nükleer silah cephaneliğini genişleteceğini duyuruyor.

İran olarak İngiltere ve müttefiklerinin aksine, nükleer silahların ve tüm kitle imha silahlarının barbarca olduğuna ve ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyoruz."

Londra yönetimi, Salı günü nükleer cephaneliğini artırmayı planladığını duyurmuştu.