Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Nükleer anlaşma hakkında daha fazla müzakereye gerek yok

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Avrupa Politika Merkezi”ne verdiği demeçte, İran nükleer anlaşamasının son durumunu değerlendirdi.

Cevad Zarif, “ABD anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirir getirmez, P5+1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD) ile daha fazla görüşebiliriz, ancak o zamana kadar müzakere etmek için bir neden yoktur” ifadesini kullandı.

Zarif sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ve Batılı ortaklarımızın açısından nükleer anlaşmada bazı eksiklikler var; ancak herşeye rağmen sağlanan anlaşma en iyi anlaşmaydı. Yeni ABD yönetimi veya bir sonraki yönetimi 2015'teki anlaşmdan daha iyi bir anlaşma yapamaz."

Zarif, “Avrupa Birliği ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda çok önemli bir rol oynayabilir ve umarım anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesi suçlunun İran’ın değil, ABD’nin olduğunu anlar” şeklinde konuştu.

Hatipzade, Türkiye-Rusya-Katar üçlü Suriye görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Doğu Akdeniz'de İran'a ait bir konteyner gemisine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin Hatipzade, “Bu sabotaj eyleminde hangi tarafların rolü olduğu belli olursa İran olarak haklarımızı savunmak için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

Hatipzade, "Coğrafi konumu nedeniyle şüpheler İsrail üzerinde yoğunlaşıyor. Siyonist Rejim’in son yıllarda savaş yapmadığı ve kan dökmediği bir gün olmadı, aynı zamanda bölgeyi güvensiz hale getirmek için komplolar düzenlemiştir. Tüm bunlar bu rejimin bölgedeki kötü eylemlerini gösteriyor. Batı Asya’daki krizler bu rejimin bölgeye dayatıldığı günden itibaren başladı” ifadelerinde bulundu.

Said Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran herkesi Siyonist Rejimin terör eylemleri ve kan dökmesiyle mücadeleye çağırıyor ve güçlü bir şekilde bu rejimin karşısında duruyor. Filistin, İslam dünyasının her zamanki meselesidir ve öyle de kalacak. İran ülke ve bölgedeki menfaatlerini korumak için tüm seçenekleri göz önünde bulunduruyor ve ulusal güvenliği konusunda kimse ile uzlaşıya varmamıştır.”

"İran niçin Doha’da düzenlenen Türkiye-Rusya-Katar üçlü Suriye görüşmesine katılmadı?" sorusuna Hatipzade, “İran’ın Suriye politikası açıktır; biz her zaman Suriye halkı ve hükümetinin sesi olduk. Dolayısıyla Suriye halkının acılarını hafifletecek herhangi bir bölgesel girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun yanı sıra bu ülkenin yeniden inşası için de her türlü girişimi destekliyoruz.” yanıtını verdi.

İran, Irak'taki ABD güçlerine yönelik saldırılara ilişkin iddiaları reddetti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht Revançi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yollayarak, ABD’nin Irak’taki askeri üslerini hedef alan saldırılarda İran’ı suçlayan Washington yönetiminin iddalarını reddetti.

Mektupta, "ABD’nin BM Daimi Temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti'ni Irak'taki sözde 'hükümet dışı silahlı militan grupları' desteklemekle suçlamaya çalıştı ve bu iddiayı geçmişte olduğu gibi kesin bir dille reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak'taki ABD güçlerine yönelik yapılan saldırılarda İran’ın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir rolünün olmadığını vurgulayan Taht Revançi’nin kaleme aldığı mektupta, “Böylesi iddalar tamamen temelsizdir ve hukuki geçerliliği yoktur.” denildi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 100 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 980 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 330'a vaka sayısının da 1 milyon 754 bin 933'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 839'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 499 bin 301'e ulaştığı bilgisini verdi.