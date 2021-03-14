Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Tahran'da

Pakistan Başbakanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık, İran yetkilileriyle görüşmek üzere Cumartesi gecesi Tahran'a geldi.

İran Dışişleri Bakan Asistanı Seyyid Resul Musevi, sosyal medya hesabı Twittier üzerinden yaptığı açıklamada, "Pakistanlı yetkili Afganistan'daki son gelişmeleri görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım 2020'de başkent İslamabad'a yaptığı ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki konuları görüşmüştü.

Zarif'in İslamabad ziyareti sırasında İran ile Pakistan'ın Afganistan özel temsilcileri de bir araya gelmişti.