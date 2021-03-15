Nükleer anlaşma hakkında daha fazla müzakereye gerek yok

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Avrupa Politika Merkezi”ne verdiği demeçte, İran nükleer anlaşamasının son durumunu değerlendirdi.

Cevad Zarif, “ABD anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirir getirmez, P5+1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD) ile daha fazla görüşebiliriz, ancak o zamana kadar müzakere etmek için bir neden yoktur” ifadesini kullandı.

Zarif sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ve Batılı ortaklarımızın açısından nükleer anlaşmada bazı eksiklikler var; ancak herşeye rağmen sağlanan anlaşma en iyi anlaşmaydı. Yeni ABD yönetimi veya bir sonraki yönetimi 2015'teki anlaşmdan daha iyi bir anlaşma yapamaz."

Zarif, “Avrupa Birliği ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda çok önemli bir rol oynayabilir ve umarım anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesi suçlunun İran’ın değil, ABD’nin olduğunu anlar” şeklinde konuştu.

Bakan Zarif, “Avrupalılar uzlaşı yapmaya alışıktır, ancak İran ve ABD için durum böyle değildir, çünkü ABD’liler (tutumunu) dayatmaya ve İranlılar da onlara direnmeye alışıktır.” ifadelerinde bulundu.

İran'ın füze programı ve bölgedeki etkinliği konusunda diğer ülkelerle müzakere etmeyeceğine vurgu yapan Zarif, “Nükleer anlaşma konusunda bütün müzakereler yapılmıştır. Füze programı nükleer silahlarla hiçbir ilgisi yok; Bizim nükleer silahımız yok ve olmayacak. Bir sonraki konu bölgesel meselelerdir. Bu konu hakkında diyalog yapmaya hazırız ama inanın ki Amerika ve AB’nin bazı adımlar atması lazım. Onlar bölgemize silah satmayı bırakmaya hazır mı? Avrupa, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmaya hazır mı?” diye konuştu.